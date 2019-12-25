Продажи автомобилей в России продолжают снижаться: в апреле рынок упал на четверть

В сегменте SUV позиции лидеров удерживают китайские производители.

Апрель 2025 года принес российскому авторынку очередной спад — объем продаж новых легковых автомобилей сократился на 26% по сравнению с тем же месяцем 2024 года. По данным аналитического агентства "Автостат", за месяц реализовано всего 102,1 тыс. машин.

По данным портала 110km.ru, с начала года дилеры продали 349 тыс. новых автомобилей — это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на общий спад, кроссоверы сохраняют популярность и уверенно удерживают долю в структуре продаж.

Лидером рынка остается отечественный бренд Lada: в апреле россияне купили 28,5 тыс. автомобилей этой марки — почти треть всех проданных машин. Самой популярной моделью вновь стала Lada Granta (12 970 проданных экземпляров), хотя ее результат на 33% хуже, чем год назад.

В сегменте SUV картина иная: позиции лидеров удерживают китайские производители. Первое место по-прежнему за Haval Jolion — в апреле продано 5 522 автомобиля, что на 10% меньше, чем в апреле 2024 года. Следом идет Chery Tiggo 7 Pro Max с показателем 4 129 машин (снижение на 6%).

Отечественные Niva Travel и Niva Legend оказались на третьем и четвертом местах, но обе модели показали существенное снижение продаж — на 38% и 35% соответственно. Замыкает пятерку Geely Monjaro (2 710 машин, падение на 18%).

Примечательно, что в рейтинг впервые вошел кроссовер Belgee X50, заняв шестое место с результатом 2 705 проданных авто. Также в топе остался Haval M6, показавший 2 607 реализованных экземпляров (минус 19%).

Эксперты отмечают, что интерес к китайским кроссоверам продолжает расти, несмотря на снижение общего объема рынка. Их преимущество — в комплектации, дизайне и технологичности. Российские внедорожники остаются популярными, но во многом за счет доступности и надежности, а не современных опций.

Фото: unsplash (Michail Dementiev)