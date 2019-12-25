Более 3 тысяч за эконом: из-за сбоя на красной ветке метро в Петербурге взлетели цены на такси

При этом, чтобы дождаться своей машины, необходимо выстоять очередь, которая, впрочем, в несколько раз меньше той, что скопилась на автобусных остановках.

Из-за массового закрытия станций на красной ветке метрополитена Петербурга стоимость поездок на такси выросла в несколько раз. Как выяснил Piter.TV, за 50-минутную поездку из Мурино до станции "Гостиный двор" по тарифам "Эконом" и "Комфорт" придется отдать более 3 тыс. рублей. За поездки уровня "Комфорт+" и "Business" попросят более 4 тысяч рублей, тарифы "Premier" и "Elite" обойдутся пассажирам почти в 6 тыс. рублей. При этом, чтобы дождаться своей машины, необходимо выстоять очередь, которая, впрочем, в несколько раз меньше той, что скопилась на автобусных остановках.

Поездка от Мурино до открывшейся станции "Гражданский проспект" обойдется жителям значительно дешевле: в среднем 1 тысяча рублей по тарифу "Эконом" и до 1200 рублей — на уровнях "Комфорт", "Комфорт+" и "Business". Цены на премиальные сегменты достигают 1835 ("Premier") и 2247 ("Elite") рублей. Из-за транспортного коллапса часть местных жителей решила отправиться в город на электричке.

Тем временем движение на красной ветке (Линия 1) постепенно восстанавливается. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе подземки. На станции "Чернышевская" дежурят бригады медиков для оказания помощи пассажирам при необходимости. Неисправный состав, ранее остановленный на этой же станции, сейчас с ограниченной скоростью движется в депо "Автово". Станция "Гражданский проспект" открыта для входа, однако поезда пока следуют только до "Площади Ленина".

Ранее очевидцы рассказали о ситуации на красной ветке петербургского метро.

Фото: Piter.TV