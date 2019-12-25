Один из петербургских молочных заводов добровольно "заморозил" отпускную цену на молоко

Данная мера должна способствовать стабилизации цен на молоко.

Петербургский молочный завод "Пискарёвский" принял решение не повышать стоимость своей продукции. Компания взяла обязательство поддерживать текущие цены и бесперебойно поставлять 2,5% молоко объёмом 1 литр. Данная информация опубликована на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Петербургу.

Как отметили в пресс-службе ФАС, данная мера должна способствовать стабилизации цен на молоко и повышению его доступности для жителей региона.

Ранее российским регионам разрешили заключать соглашения о стабилизации цен на все товары. О добровольном ограничении цен на наиболее востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров уже заявили крупнейшие ретейлеры.

Также Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило федеральную законодательную инициативу, предполагающую обязательное указание торговой наценки на ценниках социально значимых продуктов. Поправки предложено внести в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".

Фото: unsplash (Yusuf Yassir)