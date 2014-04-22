Цены на петербургские отели растут быстрее, чем на московские

Подорожание коснулось отелей всех классов, однако самые высокие темпы прироста отмечаются в премиум-классе и сегменте средней ценовой категории, где рост составил 21%.

В течение первых 9 месяцев 2025 года средняя стоимость проживания в отелях Петербурга составила 9,8 тыс. рублей, продемонстрировав рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такую информацию предоставила компания IBC Real Estate журналистам издания "Ъ-СПб".

Аналитики отмечают, что подорожание коснулось отелей всех классов, однако самые высокие темпы прироста отмечаются в премиум-классе и сегменте средней ценовой категории, где рост составил 21%. В результате средняя стоимость номера в элитных гостиницах достигла 44,4 тыс. рублей, а в среднеценом сегменте — 6,8 тыс. рублей.

Для сравнения, в Москве рост цен за тот же период составил скромные 6%, а средняя стоимость аренды номера составила 11,8 тыс. рублей. В российской столице также наблюдается удорожание во всех ценовых сегментах, но оно выражено намного мягче — от 4% до 11% в годовом исчислении.

Таким образом, по итогам третьего квартала 2025 года стоимость проживания в гостиницах Петербурга оказалась на 20% ниже, чем в Москве, что соответствует традиционной тенденции, когда цены в Северной столице традиционно ниже московских. Однако еще в 2023 году разница между ценами в обоих городах была существенно меньше. Тогда средняя стоимость номера в Петербурге за девять месяцев равнялась 7,6 тыс. рублей, в то время как в Москве — 8,1 тыс. рублей, и разница составляла всего 7%.

