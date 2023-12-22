Чек на "шашлычный набор" в России вырос на 11%

При этом продажи в апреле упали на 31%.

Средний чек на "шашлычный набор" в 2024 году вырос на 11% и составил 2917 рублей. Такие расчеты представили "Известия".

Согласно данным компании "Платформа ОФД", продажи набора для шашлыков в апреле упали сразу на 31% по сравнению с показателями 2023 года.

Готовое для жарки мясо обойдётся в среднем в 679 рублей, что на 17% дороже, чем было годом ранее. На комплект шампуров придётся потратить чуть больше 300 рублей, а на мангал более 1400 рублей, уголь будет стоить примерно 243 рубля, а розжиг – 289 рублей.

Также аналитики выяснили, что мясо россияне предпочитают покупать в магазинах или на рынках, а шампуры, мангал и всё остальное для приготовления – онлайн.

Ранее петербуржцам рассказали, где можно безопасно пожарить шашлыки. В самом городе получится пожарить шашлыки на Суздальских озерах около станции метрополитена "Озерки".

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