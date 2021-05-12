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Под Вантовым мостом стоял "завод на колесах" по производству паленой водки

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Бутылки с алкоголем хранились в ангарах по соседству.

Во Всеволожском районе обнаружили "завод на колесах" по производству водки. Он находился на стоянке под Вантовым мостом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

В трейлере большегруза злоумышленники разливали паленый алкоголь по бутылкам. Всего было изъято 5,5 тыс. литров. Далее готовую продукцию перевозили в ангары по соседству, где она хранилась. На бутылках были этикетки известных производителей. На специальных марках были признаки подделки. 

В ангаре полицейские обнаружили глушители для бесшумной стрельбы и патроны. Их направили на экспертизу. Теперь правоохранителям предстоит задержать "работников цеха". По итогу экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в продуктовом магазине мужчина украл бутылку водки и взял в заложники маму с ребенком. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: алкоголь, завод, контрафакт, трейлер
Категории: Новости СПб, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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