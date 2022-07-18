В Ленобласти поспела царская ягода

Во время прогулки по лесу под Петербургом биолог Павел Глазков обнаружил целое поле, усыпанное так называемой "царской ягодой" — морошкой. Об этом специалист рассказал в соцсетях.
Глазков напомнил, что ягода была особым лакомством для Петра I и Александра Сергеевича Пушкина. Особенно император ценил мороженное с морошкой. По мнению биолога, природа таким образом сделала подарок основателю Северной столице на его 350-летие.
Также порошка отличается от других ягод способом созревания: ее незрелые ягоды изначально красные. Позже, когда они готовы к употреблению, их цвет становится янтарным. Встретить ягоду можно не только на российских просторах, но и в соседней Белоруссии, странах Скандинавии и в Северной Америке.
Ранее мы сообщили о том, что цена за килограмм малины в Петербурге достигает 5 тыс. рублей.
Видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков
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