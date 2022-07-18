В Ленобласти поспела царская ягода

Биолог Павел Глазков набрёл на усеянное морошкой поле во Всеволожском районе. Она считается одной из любимых ягод Петра I.

Во время прогулки по лесу под Петербургом биолог Павел Глазков обнаружил целое поле, усыпанное так называемой "царской ягодой" — морошкой. Об этом специалист рассказал в соцсетях.

Глазков напомнил, что ягода была особым лакомством для Петра I и Александра Сергеевича Пушкина. Особенно император ценил мороженное с морошкой. По мнению биолога, природа таким образом сделала подарок основателю Северной столице на его 350-летие.

Также порошка отличается от других ягод способом созревания: ее незрелые ягоды изначально красные. Позже, когда они готовы к употреблению, их цвет становится янтарным. Встретить ягоду можно не только на российских просторах, но и в соседней Белоруссии, странах Скандинавии и в Северной Америке.

Ранее мы сообщили о том, что цена за килограмм малины в Петербурге достигает 5 тыс. рублей.

Видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков