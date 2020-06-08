Цена за килограмм малины в Петербурге достигает 5 тыс. рублей

В среднем в магазинах цены на малину выросли на 50-100 рублей за упаковку.

Средняя цена за килограмм малины в Петербурга составила 2,5 тысячи рублей. Об этом в четверг, 14 июля, пишет Peterburg2.

В "Азбуке вкуса" малина по 980 рублей за упаковку в 200 граммов или 4 900 за килограмм. В среднем в крупных магазинах килограмм ягоды стоит 2827 рублей. В палатках и ларьках малину можно найти за 733 рубля за килограмм. У метро лотки с ягодой стоят по 1000 рублей за килограмм. В среднем в магазинах цены на малину выросли на 50-100 рублей за упаковку.

Ранее мы писали, что в Ленобласти зацвела арктическая малина. Морошка считается "ягодой-наоборот".

Фото: phxere

