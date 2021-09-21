В Ленобласти зацвела арктическая машина

Морошка считается "ягодой-наоборот".

Биолог Павел Глазков стал свидетелем цветения морошки, считающейся царской ягодой.

Судя по обилию цветения, нынче можно ожидать урожай этой ягоды! Считается, что за ее целебные свойства морошку уважал император. Не зря ее называют "царской ягодой"! Большой популярностью пользовались морошковые квасы и морсы. А еще на десерт императору подавалось мороженное с морошкой. рассказал Павел Глазков.

Также у морошки есть много других названий: северный апельсин, моховая смородина, царица болот, арктическая малина.

Сначала ягоды становятся красными, а затем — янтарно-желтыми, то есть созревают "наоборот".

Цветки бывают как мужские, так и женские, причем женские дают более вкусные плоды, но их гораздо меньше. Ягода подоспеет к концу июля - началу августу.

Видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков