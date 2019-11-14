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На Северной станции аэрации в Ольгино поселились три дикие цапли
Сегодня, 10:20
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На Северной станции аэрации в Ольгино поселились три дикие цапли

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Цапли отдыхают около сооружений "Водоканала" уже пять лет.

В водоеме на канализационных очистных сооружениях "Водоканала Санкт-Петербурга" поселились три дикие перелетные цапли. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Птицы останавливаются на водоеме, чтобы отдохнуть и подкрепиться. Персонал не беспокоит серых цапель. Они прилетают на территорию Северной станции аэрации уже пятый год. Также там обитают утки и чайки, они выбирают для зимовки емкости для сбора очищенных стоков после биологического этапа. Чибисы гнездятся и выводят потомство на станции. 

Очищенный сток на выходе сооружения является, по словам пресс-службы, благоприятной и безопасной средой для живых существ. 

Ранее "Водоканал" показал, как очищается вода на Южной водонапорной станции. 

Фото: пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга"

Теги: водоканал, очистные сооружения, цапли
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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