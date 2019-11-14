На Северной станции аэрации в Ольгино поселились три дикие цапли

Цапли отдыхают около сооружений "Водоканала" уже пять лет.

В водоеме на канализационных очистных сооружениях "Водоканала Санкт-Петербурга" поселились три дикие перелетные цапли. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Птицы останавливаются на водоеме, чтобы отдохнуть и подкрепиться. Персонал не беспокоит серых цапель. Они прилетают на территорию Северной станции аэрации уже пятый год. Также там обитают утки и чайки, они выбирают для зимовки емкости для сбора очищенных стоков после биологического этапа. Чибисы гнездятся и выводят потомство на станции.

Очищенный сток на выходе сооружения является, по словам пресс-службы, благоприятной и безопасной средой для живых существ.

Ранее "Водоканал" показал, как очищается вода на Южной водонапорной станции.

Фото: пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга"