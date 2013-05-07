"Водоканал" показал, как очищается вода на Южной водонапорной станции

Специалисты утверждают, что после двух этапов очистки воды, ее можно пить.

"Водоканал" показал, как очищается питьевая вода на Южной водонапорной станции. Вода из Невы поступает в комплекс очистных сооружений "Блок К-6", здесь она проходит два этапа очищения.

На первом этапе воду озонируют, добавляют безопасные для человека реагенты, перемешивают и отстаивают. Затем вода фильтруется с помощью песка и активированного угля и проходит через ультрафиолетовые лучи.

Наша водопроводная вода безопасна, ее можно пить, но если кто-то хочет улучшить качество воды, то можно это сделать уже непосредственно у себя в квартирах. Ирина Боброва, начальник Южной водопроводной станции ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Благодаря современным технологиям, на станции нет сброса неочищенных технологических вод. Петербургский "Водоканал" называет станцию примером самого современного подхода к очистке воды.

Фото и видео: Piter.TV