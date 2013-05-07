"Водоканал" показал, как очищается вода на Южной водонапорной станции

"Водоканал" показал, как очищается питьевая вода на Южной водонапорной станции. Вода из Невы поступает в комплекс очистных сооружений "Блок К-6", здесь она проходит два этапа очищения.
На первом этапе воду озонируют, добавляют безопасные для человека реагенты, перемешивают и отстаивают. Затем вода фильтруется с помощью песка и активированного угля и проходит через ультрафиолетовые лучи.
Наша водопроводная вода безопасна, ее можно пить, но если кто-то хочет улучшить качество воды, то можно это сделать уже непосредственно у себя в квартирах.
Ирина Боброва, начальник Южной водопроводной станции ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Благодаря современным технологиям, на станции нет сброса неочищенных технологических вод. Петербургский "Водоканал" называет станцию примером самого современного подхода к очистке воды.
Фото и видео: Piter.TV
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