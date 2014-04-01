В Фонд друзей балтийской нерпы поступил первый в этом году пациент

В ночь на 1 апреля в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, работающий на базе "Водоканала" в Репино, поступил первый в этом году пациент.
В Центр обратились сотрудники порта Усть-Луга. Они заметили на берегу Финского залива детеныша тюленя. На месте обнаружили самца серого тюленя возрастом от 3,5 до 4 недель. У него диагностировали сильное истощение.
Сейчас малыш находится на территории Центра под наблюдением специалистов. Детеныша поместили в индивидуальный карантинный бокс для дальнейшего лечения.
Специалисты Центра заявили, что минувшая зима стала более благоприятной для морских животных, чем в прошлом году. Многие особи смогли самостоятельно выкормить своих детенышей. Однако в весенний период сохраняется высокая вероятность нахождения нерпят и тюленят, нуждающихся в помощи человека.
Петербуржцев убедительно просят не приближаться к животным и не оказывать им помощи. В случае обнаружения нерпы или тюленя необходимо звонить по телефону: 8 (812) 699-23-99.
Ранее ученые показали уникальные кадры вскармливания нерпят сразу тремя самками.
Видео: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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