В Кронштадте открыли бюст военачальнику Ивану Исакову

Он прошел путь от мичмана до адмирала, участвовал в Первой Мировой и Великой Отечественной войнах.

В Кронштадте появился памятный бюст адмиралу Флота Советского Союза Ивану Исакову. Церемония состоялась в парке "Патриот" Ленинградского военного округа, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 28 ноября.

Отмечается, что военачальник всю жизнь посвятил флоту. Он прошел путь от мичмана до адмирала, участвовал в Первой Мировой и Великой Отечественной войнах.

Для меня большая честь участвовать в открытии памятника в Кронштадте Исакову Ивану Степановичу. История этого человека всем известна, человек, который мечтал стать флотоводцем, и он им стал. Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации

Родился Иван Исаков в Армении. Герой участвовал в планировании операций по обороне Ленинграда, Крыма и Кавказа.

Ранее мы рассказывали о том, что в школе №490 на Новочеркасском проспекте появился бюст ученому Юрию Кнорозову.

Фото: сайт Клуба военачальников РФ