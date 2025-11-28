  1. Главная
В Кронштадте открыли бюст военачальнику Ивану Исакову
Сегодня, 17:06
Он прошел путь от мичмана до адмирала, участвовал в Первой Мировой и Великой Отечественной войнах.

В Кронштадте появился памятный бюст адмиралу Флота Советского Союза Ивану Исакову. Церемония состоялась в парке "Патриот" Ленинградского военного округа, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 28 ноября. 

Отмечается, что военачальник всю жизнь посвятил флоту. Он прошел путь от мичмана до адмирала, участвовал в Первой Мировой и Великой Отечественной войнах. 

Для меня большая честь участвовать в открытии памятника в Кронштадте Исакову Ивану Степановичу. История этого человека всем известна, человек, который мечтал стать флотоводцем, и он им стал. 

Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации 

Родился Иван Исаков в Армении. Герой участвовал в планировании операций по обороне Ленинграда, Крыма и Кавказа. 

Фото: сайт Клуба военачальников РФ 

