В петербургских колледжах и техникумах выделили более 29 тыс. бюджетных мест

На бюджетные места в петербургские колледжи и техникумы смогут поступить свыше 29 тыс. абитуриентов. Приемная кампания стартует уже с 20 июня. Для образовательных программ, которые требуют проведения вступительных испытаний, прием документов завершится 10 августа, для остальных – 15 августа.
Востребованность программ профобразования подтверждается высоким конкурсом: в прошлом году на одно бюджетное место претендовали пять человек. Также студенты колледжей Северной столицы пользуются спросом на рынке труда. В Смольном напомнили, что среднее профессиональное образование доступно для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
К сентябрю в колледжах откроют новые мастерские и лаборатории. К примеру, это мастерские по сварочным технологиям, промышленной автоматике, электромонтажу и технологии деревообрабатывающего производства.
Ранее на Piter.TV: более 100 молодых ученых из Петербурга получат президентские стипендии.
Фото: Piter.TV
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