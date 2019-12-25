В 2023 году вырастет бюджет Территориального фонда ОМС

В правительстве обсудили, на что пойдут деньги.

Правительство Петербурга одобрило проект городского закона "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". В этом году бюджет ТФОМС планируют увеличить на 7,8%.

Всего на эти цели будет выделено 142,4 млрд рублей. Подушевой норматив на одного застрахованного в Петербурге возрастет до 22,5 тысяч рублей, что почти в 1,5 раза выше федерального, сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, более чем на 4% вырастет средняя заработная плата медработников. Предусмотрены средства на лечение коронавируса, онкологических заболеваний, углубленную диспансеризацию, реабилитацию граждан, которые перенести ковид. Также заложены средства на покупку медоборудования и его ремонт, повышение квалификации медработников.

На данный момент полис ОМС в Петербурге есть у 6 млн человек.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Петербург получит 131 млн рублей на оказание медпомощи беженцам из Украины.

Фото: Piter.tv