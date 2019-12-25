Петербург получит 131 млн рублей на оказание медпомощи беженцам из Украины

Федеральный бюджет поможет городу компенсировать расходы.

Петербург получил трансферт из федерального бюджета на сумму в 131 млн рублей. Деньги пойдут на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинской помощи гражданам России и беженцам из Украины. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет об оказании скорой специализированной помощи, первичной медико-санитарной, обеспечении лекарствами, вакцинации. В перечень таких граждан входят граждане Украины, ДНР, ЛНР, которые постоянно проживали на территории Украины, вынуждено покинули свои дома и прибыли на территорию России в экстренном массовом порядке.

Исключения составляют лица, признанные в установленном порядке беженцами, так как они получат полис ОМС, лица, получившие свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, а также те, кто подал заявление о предоставлении временного убежища на территории России, и родственники указанных категорий.

Финансирование будет выделено исходя из минимального расчета оказания медицинской помощи для 5397 человек. Таким образом, на каждого человека предусмотрено около 24 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv