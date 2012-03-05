Стало известно, когда дорожники ликвидируют "бутылочное горлышко" на "Коле" у Синявино

Будут переустроены 4 нитки газопровода.

На трассе "Кола" в районе Синявино наконец приступают у переустройству газопроводов, которые не позволяли полностью открыть магистраль для движения после ремонта. Работы будут идти на 56-57 км в Кировском районе Ленобласти.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" заключило контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Подрядчику нужно будет переустроить четыре нитки газа, которые являются основными магистралями для транспортировки топлива на Северо-Западе: Грязовец - Ленинград и Северо-Европейского газопровода. Специалисты демонтируют существующие и уложат новые трубы общей протяженность 3,7 км.

Трубы будут помещены в специальные защитные футляры под насыпью автодороги, чтобы выдержать нагрузку транспортного потока на загруженной федеральной трассе. ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ранее Piter.tv рассказывал о том, какие проблемы доставил газопровод. Основные работы должны завершить до конца 2023 года.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"