Газопровод на 2 года сдвинул открытие участка трассы "Кола" после реконструкции

Открытие километра трассы придется подождать до 2023 года.

Новый участок федеральной трассы "Кола" с 51 по 68 км практически полностью откроют до конца 2021-го года, Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ранее к нам обратились дачники из СНТ "Восход-Василеостровское". Садоводство находится недалеко от Синявино. Они интересовались, когда для движения в сторону области откроют все полосы. По словам очевидцев, визуально дорога уже готова, но движение почему-то не запускают, на участке образуется пробка.

Как оказалось, на сроки повлиял газопровод. Потребовалось переустроить четыре нитки газопровода, что повлекло за собой изменение способа переустройства. Инициатором стал балансодержатель — "Газпром". В проект реконструкции трассы пришлось вносить изменения и вновь согласовывать его с ФАУ "Главгосэкспертизы", из-за чего сроки сдвинулись.

Участок длиной 15,63 км введут в строй до конца 2021 года, а оставшиеся 0,9 км, там, где проходят четыре нитки газопровода, — в 2023-м. Есть вероятность, что больший участок откроют до 1 декабря, сейчас есть небольшое опережение по срокам.

Помимо строительства самой трассы для открытия движения нужно установить освещение, дорожные знаки, сигнальные столбики. Пока участок не в полной мере отвечает всем требованиям безопасности, проезд по нему запрещен.

В ходе реконструкции трасса превратится из двухполосную в четырехполосную.

Видео: Piter.TV