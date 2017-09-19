Бульвар имени Галины Вишневской появился в Кронштадте

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

В Кронштадте бульвар на улице Карла Маркса назван именем Галины Вишневской. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 13 июля.

Данную локацию выбрали неслучайно. В доме 29 на проспекте Ленина проживала народная артистка СССР и почетная жительница Кронштадта.

По словам градоначальника, сохранение памяти о важных людях – часть работы по сохранению исторического наследия и поддержки культуры.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге переименуют улицу Тамбасова для исправления исторической ошибки. Вопрос о некорректном написании фамилии поднимался на протяжении последних 10 лет.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"