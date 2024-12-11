Бульдозер изъят у нарушителей за незаконное захоронение отходов в Ленобласти

Этот случай стал уже десятым по счету в Ломоносовском районе.

Сотрудники Госэконадзора Ленинградской области в ходе ночной операции изъяли бульдозер, который использовался для незаконного захоронения отходов. Инцидент произошел в Койрово Ломоносовского района.

Как сообщили в пресс-службе Госэконадзора, совместные рейды с сотрудниками полиции проводятся в любое время суток для поимки нарушителей непосредственно на месте преступления.

"Этот случай стал уже десятым по счету в Ломоносовском районе, и сейчас на специализированной стоянке находится около пятнадцати единиц техники, незаконно использовавшейся для создания свалок. Комитет усилит контроль за соблюдением экологических норм в регионе, чтобы обеспечить безопасность окружающей среды и предотвратить подобные нарушения в будущем" председатель Госэконадзора Ленинградской области Рамила Агаева

Оператор изъятого бульдозера привлечён к административной ответственности и должен будет выплатить штраф. Точный размер ущерба, нанесённого окружающей среде, будет установлен в ходе экологической экспертизы.

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Фото и видео: Госэконадзор Ленинградской области