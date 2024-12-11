В Петербурге таксист с купленными правами предстанет перед судом

Он обвиняется по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего право).

Таксист с купленными правами предстанет перед судом. Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего право).

По версии следствия, 28 октября 2024 года сотрудники ДПС у дома 29 по Выборгской набережной остановили автомобиль JAC J7 для проверки документов. Водитель предъявил полицейским водительское удостоверение, которое оказалось поддельным.

Обвиняемый пояснил, что на арендованном автомобиле подрабатывает таксистом. В автошколе он сдавал на права, но не мог сдать теоретическую часть. Автомобилист решил, что он уверено управляет автомобилем, поэтому решил купить водительское удостоверение и зарабатывать перевозкой пассажиров.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv