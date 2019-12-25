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Петербуржцы назвали самые популярные места для буккроссинга
Сегодня, 15:14
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Петербуржцы назвали самые популярные места для буккроссинга

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Всего в Петербурге находится более пятидесяти официальных пунктов обмена книгами.

Петербуржцы рассказали, где находятся самые популярные места для буккроссинга. Буккроссинг – это международное общественное движение книголюбов. Его цель – "освободить" книги, дать им вторую жизнь. Участники движения, прочитав произведение, оставляют его в каком-нибудь людном месте – кафе, парке, общественном транспорте.

Всего в Петербурге находится более пятидесяти официальных пунктов обмена книгами. Самыми популярными пунктами буккроссинга в городе оказались Оранжерея Таврического сада, книжный шкаф во дворе Фонтанного дома и арт-кафе "Книги и кофе".

Более подробно о самых известных пунктах буккроссинга в Петербурге, которые находятся в необычных местах, можно узнать на сайте Peterburg2.

В июне в Приоратском парке установили шкафы для обмена книгами.

Фото: pxhere.com 

Теги: буккроссинг, книги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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