В Приоратском парке установили шкафы для обмена книгами

На берегу Черного озера в Приоратском парке появились стеклянные шкафы, наполненные книгами. Местные жители и туристы смогут поучаствовать в буккроссинге – принести прочитанные книжки, а вместо них взять новые. Об этом сообщила пресс-служба Паркового агентства.
Первую партию книг предоставила Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С. Пушкина.
Теперь любой желающий может принести уже прочитанные книжки, оставить в шкафе и взять новые.
Фото: ВКонтакте / Парковое агентство
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все