В Приоратском парке установили шкафы для обмена книгами

Первую партию книг предоставила Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С. Пушкина.

На берегу Черного озера в Приоратском парке появились стеклянные шкафы, наполненные книгами. Местные жители и туристы смогут поучаствовать в буккроссинге – принести прочитанные книжки, а вместо них взять новые. Об этом сообщила пресс-служба Паркового агентства.

Первую партию книг предоставила Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С. Пушкина.

Теперь любой желающий может принести уже прочитанные книжки, оставить в шкафе и взять новые.

Фото: ВКонтакте / Парковое агентство