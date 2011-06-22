Смольный будет проводить встречи с экспертами для решения экологических вопросов

Встречи будут проходить с 21 сентября по 12 октября.

В Петербурге прошла дискуссия на тему "Устойчивое развитие и тренд на экологичность". Дискуссия стала частью деловой программы проекта "Будь с городом".

В течение четырех часов эксперты обсуждали экологическое просвещение, вопросы минимизации отходов, охрану водных объектов, способы формирования экологического сознания. Участниками стали представили компаний "Лента", ИКЕА Парнас, Coca Cola HBC Russia, Леруа Мерлен Восток, руководство некоммерческого фонда "Без рек как без рук", а также комитета по природопользованию.

Во второй части Деловой программы социально-ориентированные некоммерческие организациии поделились успешными кейсам по охране среды.

И.о. председателя Комитета Александр Кучаев отметил, что забота об окружающей среде — это ответственность и граждан, и бизнеса, и властей. С 21 сентября по 12 октября ведомство будет проводить встречи с представителями разных сфер и экспертных сообществ для совместного решения различных задач по экологии.

Напомним, проект "Будь с городом" стартовал 27 августа и завершится 5 сентября. Помимо деловой программы также будет развлекательная.

Фото: скрин из трансляции Будь с Городом / ВКонтакте