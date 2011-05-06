Темой проекта "Будь с городом!" - 2021 станет экология

Мероприятия пройдут в онлайн формате.

Темой социально-благотворительного проекта "Будь с городом!" в 2021-м году станет экология. Он пройдет 27 августа и 5 сентября.

В конце августа запланирована деловая программа на тему "Устройчивое развитие и тренд на экологичность". Представители органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций расскажут о раздельном сборе отходов, поделятся мнением о векторах развития экопросвещения.

Онлайн-выступления спикеров некоммерческих организаций и концерт будет 5 сентября. На нем выступят Диана Арбенина, группа "Ночные Снайперы", СБПЧ и Zoloto. Впервые выступления пройдут в режиме дополненной реальности.

Организаторы отмечают, что осознанная жизнь включает в себя не только бережное отношение к природе, но и человека к человеку. В этом году будут обсуждаться пути и возможности переосмысления, создания инклюзивной среды.

Подробнее о проекте можно узнать на страничках в соцсетях мероприятия.

Фото: ВКонтакте / Будь с городом!