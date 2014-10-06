  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Перед судом предстанет петербурженка, бросившая камень в окно в ответ на замечание
Сегодня, 10:24
151
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Перед судом предстанет петербурженка, бросившая камень в окно в ответ на замечание

0 0

По словам потерпевшего, он услышал крики людей со двора.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней женщины. Ей вменяют ч. 1 ст. 167 УК РФ. 

Как сообщили в надзорном ведомстве 20 октября, в апреле обвиняемая бросила камень в окно квартиры, которая расположена в доме на проспекте Ветеранов. Из-за этого на кухне разбилось стекло. По словам потерпевшего, он услышал крики людей со двора и сделал им замечание, что не понравилось фигурантке, и она отомстила. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что первого замгубернатора Вологодской области задержали за драку в отеле Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии