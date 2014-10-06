Перед судом предстанет петербурженка, бросившая камень в окно в ответ на замечание

По словам потерпевшего, он услышал крики людей со двора.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней женщины. Ей вменяют ч. 1 ст. 167 УК РФ.

Как сообщили в надзорном ведомстве 20 октября, в апреле обвиняемая бросила камень в окно квартиры, которая расположена в доме на проспекте Ветеранов. Из-за этого на кухне разбилось стекло. По словам потерпевшего, он услышал крики людей со двора и сделал им замечание, что не понравилось фигурантке, и она отомстила.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV