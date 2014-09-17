  1. Главная
Первого замгубернатора Вологодской области задержали за драку в пятизвездочном отеле Петербурга
Сегодня, 16:58
147
Первого замгубернатора Вологодской области задержали за драку в пятизвездочном отеле Петербурга

Иван Иноземцев, отвечающий в регионе за борьбу с коррупцией, устроил дебош в лобби отеля.

Первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев был задержан в Санкт-Петербурге за драку в пятизвездочном отеле Palace Bridge Hotel. Об этом 78.ru сообщили источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 5 утра 19 октября в лобби отеля на Биржевом переулке на Васильевском острове. По предварительной информации, Иноземцев, отвечающий в своем регионе за охрану общественного порядка и борьбу с коррупцией, вступил в конфликт с генеральным директором петербургской компании, торгующей электроникой. Мужчины ранее совместно распивали алкоголь.

Персонал отеля вызвал наряд полиции, Росгвардии и группу быстрого реагирования. Чиновнику вменяют мелкое хулиганство. В настоящее время он находится в отделе полиции. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов уже прокомментировал произошедшее.

По поводу Петербурга мне доложили. Сейчас изучаем, выясняем обстоятельства. Вникну, разберусь взвешенно, с холодным рассудком и предпримем дальнейшие требующиеся шаги.

Георгий Филимонов, губернатор Вологодской области

Ранее Piter.TV сообщал, что на Думской задержаны шесть участников драки в заведении быстрого питания.

Фото: Telegram / Филимонов LIVE 

