На Думской задержаны шесть участников драки в заведении быстрого питания

Один из участников привлечен к административной ответственности.

Сотрудники полиции Центрального района Санкт-Петербурга задержали шестерых молодых людей, устроивших драку в заведении быстрого питания на Думской улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 18 октября в 08:26. На место конфликта незамедлительно выехала наряд полиции. В ходе оперативных мероприятий были задержаны и доставлены в отдел полиции шестеро граждан в возрасте 20-23 лет для выяснения обстоятельств произошедшего. Предварительно установлено, молодые люди все из одной компании, находились в лёгком алкогольном опьянении и конфликт произошёл из-за возникших между ними на этой почве разногласий.

Медпомощь участникам инцидента не потребовалась. В отношении одного из задержанных составлен протокол об административном правонарушении по статье "мелкое хулиганство". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV