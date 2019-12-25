Под Гатчиной ликвидируют сложенные у дороги бревна

Лесозаготовителей оштрафуют за порчу дороги.

Инспекторы Ленавтодора проверили бревна, которые складывают на обочине дороги "Вырица- Слудицы" (Гатчинский район Ленобласти). Об этом сообщила пресс-служба комитета по дорожному хозяйству 47 региона.

Дорожная техника ликвидирует нелегальные съезды, используемые лесовозами для транспортировки данных бревен. Также был оценен нанесенный ущерб госимуществу. Лесовозы превратили грунтовое покрытие в жижу, а сложенные бревна угрожали безопасности дорожного движения.

Также оказались засыпаны водоотводные канавы, идет вынос грязи на проезжую часть.

Ранее на водоемах в Выборгском районе Ленобласти установили искусственные гнезда для уток.

Фото: пресс-служба комитета по дорожному хозяйству