Брейн-ринг по вопросам демографии состоится на форуме "Сила детства" в Петербурге

В Петербурге с 17 по 19 апреля пройдет II Демографический форум "Сила детства". Деловая программа мероприятия стартует в необычном формате: первый день форума откроется интеллектуальным турниром — брейн-рингом. Об этом пишет spb.aif.ru.

В состязании примут участие четыре команды, представляющие ключевые общественные силы: "Власть", "Бизнес", "Общественные организации и культура" и "Молодежь". Им предстоит не только отвечать на вопросы, касающиеся демографии, института семьи и социальных проектов, но и предлагать собственные решения актуальных проблем.

По словам организаторов, такой формат позволит оценить, как представители разных сфер взаимодействуют в команде и генерируют идеи, которые могут быть реализованы на практике. Интерактивный старт задаст тон всей работе форума, объединив серьезную дискуссию с элементами соревнования.

Организаторами мероприятия выступают Издательский дом "Аргументы и факты" и музей-театр "Сказкин Дом". Форум пройдет на площадке исторического парка "Россия — Моя история" и соберет экспертов для выработки предложений в сфере демографической политики.

Фото: предоставлено организаторами II демографического форума "Сила Детства"

