В Ленобласти молодой человек подозревается в сексуальном насилии в отношении сестры

Во Всеволожском районе Ленобласти мать обвинила сына в сексуальном насилии в отношении его собственной сестры. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам женщины, днём 19 сентября её 22-летний сын совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 15-летней сестры.
Возбуждено уголовное дело, молодой человек находится под подпиской о невыезде.
Также в Светогорске подростки подозреваются в сексуальном насилии в отношении сверстника.
Фото: Piter.tv
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