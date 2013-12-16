В Ленобласти молодой человек подозревается в сексуальном насилии в отношении сестры

Возбуждено уголовное дело, молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Во Всеволожском районе Ленобласти мать обвинила сына в сексуальном насилии в отношении его собственной сестры. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам женщины, днём 19 сентября её 22-летний сын совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 15-летней сестры.

Возбуждено уголовное дело, молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Также в Светогорске подростки подозреваются в сексуальном насилии в отношении сверстника.

Фото: Piter.tv