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В Ленобласти молодой человек подозревается в сексуальном насилии в отношении сестры
Сегодня, 8:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти молодой человек подозревается в сексуальном насилии в отношении сестры

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Возбуждено уголовное дело, молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Во Всеволожском районе Ленобласти мать обвинила сына в сексуальном насилии в отношении его собственной сестры. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам женщины, днём 19 сентября её 22-летний сын совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 15-летней сестры.

Возбуждено уголовное дело, молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Также в Светогорске подростки подозреваются в сексуальном насилии в отношении сверстника.

Фото:  Piter.tv

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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