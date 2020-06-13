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ElzaRada12
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Из-за коронавируса россияне стали меньше жениться и разводиться

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COVID-19 внес свои изменения и в российский институт брака.

Количество разводов в апреле 2020 года в России сократилось в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Количество разводов в стране, по сравнению с прошлым годом, сократилось  на 74,4%, браков — на 40,5%.

Например, в апреле 2019 года было зарегистрировано 53,7 тысяч разводов, а в апреле 2020 года расторгли брак только 13,7 тысяч пар.

Ранее прокуратура города Приозерска Ленобласти потребовала расторгнуть брак местной жительницы с гражданином Таджикистана.

Видео: Youtube/ДокуМенталист

Теги: браки, разводы, росстат
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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