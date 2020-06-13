Из-за коронавируса россияне стали меньше жениться и разводиться

COVID-19 внес свои изменения и в российский институт брака.

Количество разводов в апреле 2020 года в России сократилось в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Количество разводов в стране, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 74,4%, браков — на 40,5%.

Например, в апреле 2019 года было зарегистрировано 53,7 тысяч разводов, а в апреле 2020 года расторгли брак только 13,7 тысяч пар.

Ранее прокуратура города Приозерска Ленобласти потребовала расторгнуть брак местной жительницы с гражданином Таджикистана.

Видео: Youtube/ДокуМенталист