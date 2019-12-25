Прокуратура Приозерка потребовала расторгнуть брак местной жительницы с гражданином Таджикистана

Как выяснилось, женщина не знает, где сейчас находится ее муж.

Сотрудники прокуратуры Приозерска потребовали от суда подтвердить факт заключения фиктивного брака. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что союз между гражданкой России и гражданином Таджикистана был зарегистрирован в городском ЗАГСе в 2017 году. Однако "возлюбленные" не проживают вместе – более того, женщина не смогла сказать, где в данный момент находится ее супруг.

Вполне возможно, что брак был заключен с целью долгосрочного пребывания мигранта на территории страны. В связи с этим подозрением, прокуратура направила два иска в суд.

Ранее мы рассказали о том, что суд отказался признать брачный союз в Кингисеппе по аналогичным причинам.

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