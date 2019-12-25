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Суд отказался признать брачный союз в Кингисеппе
Сегодня, 13:01
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lizapoluda

Суд отказался признать брачный союз в Кингисеппе

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Пока решение не вступило в силу.

В городской суд Кингисеппа был направлен иск от прокуратуры о признании фиктивным брака между гражданином Азербайджана и гражданкой России. Об этом стало известно Piter.TV.

Как выяснилось, выходец из другой страны стремился получить разрешение на временное проживание вне выделяемой квоты, а затем получить российское гражданство. Для этих целей он пошел под венец с местной жительницей.

Суд Кингисеппа признал брак недействительным. Тем не менее, решение пока не вступило в силу. Возможно, что оно будет обжаловано и пересмотрено.

Ранее мы рассказали о том, что Минюст предложил до 1 июня отменить разводы и регистрацию браков.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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