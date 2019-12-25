Брачный договор набирает популярность в Петербурге

Пока официальной статистики за текущий год нет, но тенденции указывают на возвращение к показателям, предшествовавшим пандемии, когда ежегодно регистрировалось приблизительно 10 тыс. соглашений подобного типа.

В Петербурге увеличивается популярность брачных контрактов, особенно среди бизнесменов, сообщает "Деловой Петербург". Пока официальной статистики за текущий год нет, но тенденции указывают на возвращение к показателям, предшествовавшим пандемии, когда ежегодно регистрировалось приблизительно 10 тыс. соглашений подобного типа. Одним из признаков увеличения количества заключенных брачных договоров является снижение числа судебных разбирательств о расторжении брака. Например, в Северной столице с января по июль 2025 года зарегистрировано чуть более 2,3 тысяч таких дел, тогда как годом ранее аналогичный показатель составлял около 2,5 тысяч случаев, а в 2023 году их насчитывалось почти 2,8 тысяч.

Особенности российского семейного права отличаются от показанных в зарубежном кинематографе, где такие договоры зачастую касаются повседневных аспектов семейной жизни. Отечественное законодательство ограничивает содержание брачного контракта исключительно имущественными вопросами, регулируя финансовые взаимоотношения супругов.

Предприниматели всё чаще видят в таком документе полезный инструмент защиты своей семьи. Заключение брачного договора позволяет обезопасить родственников от претензий кредиторов, желающих обратить взыскания на активы супруга-должника из-за неудачных коммерческих сделок.

Кроме того, соглашение обеспечивает порядок и снижает риски конфликта при возможном расставании пары. Оно способствует цивилизованному процессу развода, минимизирует необходимость длительных и дорогих правовых споров относительно разделения совместного имущества, защищая семейный бизнес. Важно отметить, что акции или доли в бизнесе, которыми владеют оба партнёра, могут стать предметом спора, способного привести к серьёзным корпоративным столкновениям и финансовым потерям.

Активизация спроса на заключение брачных договоров объясняется двумя основными преимуществами: финансовой выгодой и простотой процедуры. Многие супруги подписывают брачные контракты за пару месяцев до планируемого развода, следуя рекомендациям юристов, потому что это обходится значительно дешевле, чем нотариально удостоверяемые соглашения о разделе имущества, комментирует Ирина Струцкая, нотариус Санкт-Петербурга, кандидат юридических наук.Заключённый заранее брачный контракт даёт сторонам большую свободу действий, позволяя распределить собственность иначе, чем предусмотрено стандартным порядком раздела имущества, регулируемым семейным кодексом. Так, документ позволяет регулировать судьбу не только объектов, приобретённых во время брака, но и личного имущества каждого из супругов ещё до вступления в брак. Оценка активов при заключении брачного договора не требуется.

Ирина Струцкая подчёркивает, что такое соглашение может предусматривать разделение прав собственности не только на будущие приобретения, но и ретроспективно, начиная с момента регистрации брака. Это значит, что стороны вправе оговорить условие, согласно которому вся собственность, зарегистрированная на одного из супругов, автоматически признается его личным имуществом независимо от обстоятельств приобретения. Вместе с тем, такая свобода имеет определённые риски: рекомендуется внимательно изучить финансовое состояние обеих сторон, чтобы исключить вероятность сокрытия одним из супругов значительных активов, о существовании которых другой партнёр мог не догадываться.

