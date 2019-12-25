Спад спроса на рестораны в новогодние праздники прогнозируется в Петербурге

Данные за первую половину декабря показывают, что снижение числа посетителей уже началось и колеблется в пределах 5–20%, что укладывается в общие ожидания индустрии.

В январе 2026 года рестораны и кафе Санкт-Петербурга готовятся столкнуться с уменьшением количества клиентов по сравнению с прошлогодним показателем аналогичного периода, сообщают "Известия" со ссылкой на три сети общепита и Федерация рестораторов и отельеров Северо-Западного округа.

Прогнозируется, что заказы снизятся на 5–15% по сравнению с показателями прошлого года. Управляющий партнер ресторанов "Пхали Хинкали" и "Хачо Пури" Максим Кораблев-Дайсон прогнозирует падение посещаемости на 7%, Андрей Перцев из проектов Balagan и других заведений ожидает сокращения клиентопотока на 5–10%. Партнер "Ресторанов Арама Мнацаканова" Александр Батушанский предсказывает снижение на 10–15%. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбара также подтверждает прогнозы, заявляя о падении посещаемости не менее чем на 10%, передает издание "Ведомости".

Данные за первую половину декабря показывают, что снижение числа посетителей уже началось и колеблется в пределах 5–20%, что укладывается в общие ожидания индустрии. Согласно статистике Петростата, за первые десять месяцев 2025 года доходы организаций общественного питания выросли на 5,6% (до 288,6 миллиардов рублей), хотя этот показатель гораздо скромнее, чем аналогичный показатель прошлого года (+28,6%).

Основной причиной незначительного увеличения доходов становится повышение цен на блюда и напитки, которые поднялись на 10–21% за последний год. Издержки же возросли более резко — на 25% и выше. В результате средний чек практически не меняется или растет минимально, а рентабельность заведений стремительно падает.

