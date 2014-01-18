Брачный турнир лосей засняли в Ленобласти

Такие столкновения могут длиться более часа и завершаются победой сильнейшего.

Осень традиционно считается на Руси сезоном свадеб. Лоси ничуть не отстают от человеческих традиций, заявил биолог, автор проекта "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Сейчас в самом разгаре брачный период лосей, известный как гон. Начало гона пришлось на конец августа, но теплая сентябрьская погода привела к снижению активности животных. Из-за густого меха лоси буквально перегревались, преследуя партнерш в лесах или сражаясь с соперниками. Именно прохладная осенняя погода создает оптимальные условия для ухаживаний, позволяя животным избегать перегрева, а при необходимости — быстро восстанавливать силы.

Ночью и ранним утром самцы интенсивно передвигаются по лесному массиву в поиске самок, часто вступая в схватки с конкурирующими особями. Основным оружием становятся рога, которыми обладают исключительно самцы. Их размер и форма зависят от возраста и физического состояния животного. Чем крепче рога, тем больше шансов на продолжение рода. Даже обнаружив подходящую самку, лось сталкивается с притязаниями других самцов, что нередко приводит к серьезным боям. Такие столкновения могут длиться более часа и завершаются победой сильнейшего.

Активный гон продолжается до середины октября, причем в этот период возрастает вероятность появления лосей на дорогах. Автовладельцам рекомендуется проявлять особую осторожность в вечернее и ночное время суток.

