  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:41
91
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Зайцы-беляки в Ленобласти готовятся примерить "зимний гардероб"

0 0

Представители вида пока сохраняют свою характерную сероватую окраску, но уже скоро приступят к постепенному "переодеванию" в зимнюю белоснежную мантию.

Зайцы-беляки проводят последние теплые дни  в своем традиционном летнем наряде. Вскоре начнется процесс смены шерстяного покрова, сообщил биолог , автор проекта "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Представители вида пока сохраняют свою характерную сероватую окраску, но уже скоро приступят к постепенному "переодеванию" в зимнюю белоснежную мантию.

Популяция зайцев-беляков в Ленобласти насчитывает порядка 45 тысяч особей, причем небольшая группа численностью около 100 животных проживает прямо в черте Северной столицы. 

Помимо широко распространенных зайцев-беляков, Петербург и Ленинградская область стали домом для второго, гораздо реже встречаемого представителя семейства — зайца-русака. Этот зверёк отличается тем, что круглый год носит неизменную коричневато-серую шкурку.

Ранее мы сообщили о том, что в Приозерском районе енотовидная собака присматривается к барсучьему жилищу.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре (Даниил Карпиченко)

Теги: ленобласть, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии