Зайцы-беляки в Ленобласти готовятся примерить "зимний гардероб"

Представители вида пока сохраняют свою характерную сероватую окраску, но уже скоро приступят к постепенному "переодеванию" в зимнюю белоснежную мантию.

Зайцы-беляки проводят последние теплые дни в своем традиционном летнем наряде. Вскоре начнется процесс смены шерстяного покрова, сообщил биолог , автор проекта "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Популяция зайцев-беляков в Ленобласти насчитывает порядка 45 тысяч особей, причем небольшая группа численностью около 100 животных проживает прямо в черте Северной столицы.

Помимо широко распространенных зайцев-беляков, Петербург и Ленинградская область стали домом для второго, гораздо реже встречаемого представителя семейства — зайца-русака. Этот зверёк отличается тем, что круглый год носит неизменную коричневато-серую шкурку.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре (Даниил Карпиченко)