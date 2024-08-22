  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В небе над Ленобластью сбиты четыре БПЛА
Сегодня, 8:09
66
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В небе над Ленобластью сбиты четыре БПЛА

0 0

Уточняется, что жертв и разрушений нет.

В Ленобласти утром 22 октября была объявлена опасность в связи с атакой БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. 

По оперативным данным, силы ПВО сбили три беспилотника в Лужском районе и еще один – в Кингисеппском районе. 

Благодарю защитников ленинградского неба. 

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти 

Уточняется, что жертв и разрушений нет. 

Фото: Telegram / Александр Дрозденко 

Ранее мы сообщили о том, что накануне воздушную опасность вводили из-за запущенного местным жителем беспилотника. В отношении него будут приняты административные меры. 

Главное фото: unsplash (Félix Besombes)

Теги: бпла, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии