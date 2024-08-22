В небе над Ленобластью сбиты четыре БПЛА

В Ленобласти утром 22 октября была объявлена опасность в связи с атакой БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
По оперативным данным, силы ПВО сбили три беспилотника в Лужском районе и еще один – в Кингисеппском районе.
Благодарю защитников ленинградского неба.
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
Уточняется, что жертв и разрушений нет.
Ранее мы сообщили о том, что накануне воздушную опасность вводили из-за запущенного местным жителем беспилотника. В отношении него будут приняты административные меры.
