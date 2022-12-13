В Ботаническом саду открылась выставка живописи "Времена года"

Здесь же проводят мастер-классы для детей, участие бесплатное. Все занятия почасовые.

В Ботаническом саду Петра Великого открылась выставка ботанической живописи "Времена года". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В экспозицию вошли работы художников все страны. Здесь можно увидеть изображения грибов, цветов, листьев. Растения выписаны на белых полотнах акварелью и цветными карандашами. Данный вид искусства пользуется большой популярностью во всем мире. Выставка работает до 2 апреля.

Кроме того, жителей Северной столицы приглашают прогуляться по оранжерее, тропическому и субтропическому маршрутам. Здесь же проводят мастер-классы для детей, участие бесплатное. Все занятия почасовые.

Также в Ботаническом саду в период весенних каникул проходят квесты. В дни школьных каникул дендрарий работает без выходных.

Ранее на Piter.tv: трамваи поменяли маршруты из-за повреждения контактной сети на Дальневосточном проспекте.

Фото: Телеграм / Ботанический сад