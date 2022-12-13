В Ботаническом саду Петра Великого можно увидеть орхидеи до 15 января

Сейчас в оранжереях цветут камелии, бамбук и цитрусовые.

Жителей Петербурга приглашают на выходные в Ботанический сад Петра Великого. Там можно посмотреть на цветущий бамбук, насладиться пиком цветения японских камелий, удивиться многообразию плодоносящих цитрусовых. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Также сейчас в оранжерее начали цвести азалии. До 15 января включительно можно побывать на выставке орхидей. Попасть на неё можно с экскурсией.

В эти выходные (14 и 15 января) у нас будет прогулка по Субтропическому маршруту! Пресс-служба Ботанического сада

Ранее на Piter.tv: в Эрмитаже открылась выставка сервизов Российских императоров XVIII – начала XX века.

Фото: Телеграм / Ботанический сад