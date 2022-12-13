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В Ботаническом саду Петра Великого можно увидеть орхидеи до 15 января
Сегодня, 13:11
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В Ботаническом саду Петра Великого можно увидеть орхидеи до 15 января

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Сейчас в оранжереях цветут камелии, бамбук и цитрусовые.

Жителей Петербурга приглашают на выходные в Ботанический сад Петра Великого. Там можно посмотреть на цветущий бамбук, насладиться пиком цветения японских камелий, удивиться многообразию плодоносящих цитрусовых. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

Также сейчас в оранжерее начали цвести азалии. До 15 января включительно можно побывать на выставке орхидей. Попасть на неё можно с экскурсией.

В эти выходные (14 и 15 января) у нас будет прогулка по Субтропическому маршруту!  

Пресс-служба Ботанического сада

Ранее на Piter.tv: в Эрмитаже открылась выставка сервизов Российских императоров XVIII – начала XX века.

Фото: Телеграм / Ботанический сад

Теги: ботанический сад, выставка камелий, выставка орхидей, куда сходить в петербурге, растения
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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