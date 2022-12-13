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В Эрмитаже открылась выставка сервизов Российских императоров XVIII – начала XX века
Сегодня, 11:33
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В Эрмитаже открылась выставка сервизов Российских императоров XVIII – начала XX века

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Музей получил сто тридцать шесть предметов из сервизов.

В пятницу, 13 января, в Гербовом зале Зимнего дворца открылась выставка "Предметы сервизов Российских императоров XVIII – начала XX века. Дар Михаила Юрьевича Карисалова". Об этом сообщили в группе Эрмитажа в соцсети "ВКонтакте".

Потомственный меценат  и коллекционер Михаил Карисалов подарил музею коллекцию посуды, которая в прошлых столетиях стояла на столах во дворцах императоров. 

Миллионы людей благодаря Вашей работе имеют возможность прикоснуться в широком смысле к искусству и культуре. Я очень горд и благодарен Вам, Михаил Борисович, сотрудникам Эрмитажа, всем музейщикам, всем кто хранит, изучает, позволяет этому длиться вечно.

Михаил Юрьевич Карисалов, даритель

Отметим, что музей получил сто тридцать шесть предметов из сервизов Российских императоров XVIII – начала XX века. Все они представлены на выставке.

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Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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