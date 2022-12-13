  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:35
127
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Поезд Победы" прибыл в столицу Ленинградской области

0 0

Вход на выставку для посетителей бесплатный, но предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте.

В день начала наступательной операции "Искра" – по прорыву блокады Ленинграда легендарный "Поезд Победы" прибыл в город воинской славы Гатчину. Об этом сообщила администрация Ленинградской области. 

Передвижная выставка "Поезд Победы" будет работать на железнодорожном вокзале Гатчина-Балтийская с 12 по 14 января с 10:00 до 19:00.

Вход на выставку для посетителей бесплатный, но предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф. Здесь же можно совершить виртуальный тур по историческому составу. 

Фото: администрация Ленинградской области

Теги: гатчина, поезд победы
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии