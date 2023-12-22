В Петербурге пройдет фестиваль "Ботанические каникулы"

В Петербурге на днях начнутся школьные каникулы. Для детей проведут фестиваль "Ботанические каникулы". Он начнется 23 марта, а завершится 31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Ботанического сада Петра Великого.
В дни школьных каникул мы традиционно проводим фестиваль. "Ботанические каникулы" пройдут 23-31 марта. Время работы 10:00-17:30.
Пресс-служба Ботанического сада
Дети смогут прогуляться по оранжерейному маршруту, посетить Ботанический музей БИН РАН, увидеть флористические картины, которые вошли в экспозицию "Волшебное дыхание весны".
Ранее мы писали, что психологи рассказали о том, как провести весенние каникулы с пользой.
Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург
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