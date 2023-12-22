В Петербурге пройдет фестиваль "Ботанические каникулы"

Дети смогут прогуляться по оранжерейному маршруту, посетить Ботанический музей БИН РАН и увидеть флористические картины.

В Петербурге на днях начнутся школьные каникулы. Для детей проведут фестиваль "Ботанические каникулы". Он начнется 23 марта, а завершится 31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Ботанического сада Петра Великого.

В дни школьных каникул мы традиционно проводим фестиваль. "Ботанические каникулы" пройдут 23-31 марта. Время работы 10:00-17:30. Пресс-служба Ботанического сада

Дети смогут прогуляться по оранжерейному маршруту, посетить Ботанический музей БИН РАН, увидеть флористические картины, которые вошли в экспозицию "Волшебное дыхание весны".

Ранее мы писали, что психологи рассказали о том, как провести весенние каникулы с пользой.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург