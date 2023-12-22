В Петербурге запущен бот с зонами для выгула собак

Бот был создан командой "Комфортного Петербурга". Для его использования пользователям необходимо выбрать район или ближайшую станцию метро.

В Петербурге запущен чат-бот "Площадки для выгула собак". Информация об этом была предоставлена пресс-службой вице-губернатора Евгения Разумишкина, пишет "Петербургский дневник".

Бот был создан командой "Комфортного Петербурга". Для его использования пользователям необходимо выбрать район или ближайшую станцию метро, после чего система предложит список всех доступных мест для выгула собак в окрестностях. Для удобства пользователей в адресах также содержатся ссылки на "Яндекс Карты". Кроме того, в чат-боте представлена информация о будущих площадках для собак, которые планируются к открытию в ближайшее время.

За последние пять лет в Петербурге было оборудовано более 20-ти собачьих площадок.

Ранее мы сообщили о том, что выставка "Город собак" прошла в Петербурге.

Фото: Pxhere

