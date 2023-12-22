Выставка "Город собак" прошла в Петербурге

Мероприятие объединило более 2000 животных.

В период с 13 по 14 апреля в Экспофоруме встретились представители разных пород: от чихуахуа, сиба-ину и спаниелей до бульдогов и огромных догов. Они продемонстрировали не только свою красоту, но и умение работать вместе с хозяином.

"Город собак" — крупнейшая на Северо-Западе России выставка животных. За два дня посетители увидели более 400 пород собак, пообщались с заводчиками, поучаствовали в благотворительном розыгрыше, помогли приюту, получили советы по уходу за четверолапыми, а также узнали о полезных приложениях для владельцев братьев наших меньших.

В рамках мероприятия прошли многочисленные конкурсы. Например, "Юный хендлер". В нем приняли участие дети от 9 до 17 лет. Хендлинг — это показ собаки на дог-шоу. Судьи оценивают внешний вид животного, особенности породы и то, как оно держится на ринге и взаимодействует с хозяином.

Привлекли внимание петербуржцев и соревнования по Ралли-обидиенс. Участникам предлагалось провести собаку по команде "рядом" по трассе, размеченной карточками, на которых обозначены различные упражнения.

Ралли-обидиенс — это прохождение трассы на время. Участие могут принять собаки любых пород вне зависимости от того, есть у животного родословная или нет. Возрастные ограничения также отсутствуют. Для того, чтобы набрать максимальный балл, необходимо соблюдать несколько критериев: правильное выполнение определённых знаков, контакт с проводником и общее впечатление. Надежда Самойлова, судья соревнований

Одним из самых зрелищных мероприятий стала выставка догов — собак, вес которых может достигать 60 килограмм.

"Кубок Мега" — это национальный чемпионат догов. Выставка проходит всего один раз в год. Я постоянно прихожу сюда, чтобы показать своих собак, посмотреть на других участников, получить хорошее настроение и призы: от кормов и накидок до кубков и пряников. Сегодня со мной два питомца: немецкие доги Феня и Ободоша. Подготовка к выставке-это очень трудоемкий процесс. Мы ежедневно тренировались и ходили в зал. Анна Аравина, участник "Кубка Мега"

Совсем скоро петербуржцев ждет новое мероприятие — выставка "Город собак + город кошек". С четвертого по пятое мая в Экспофоруме вновь соберутся любители домашних животных, а также пройдут кинологические соревнования.

Автор: Анна Гибова

Видео, фото: Piter.TV (Анна Гибова)