Движение по Босфору заблокировано из-за аварии на танкере

ЧП произошло из-за аварии 249-метрового танкера с нефтью.

На танкере произошла авария, и он дрейфовал в сторону берега. Спасательному судну удалось остановить судно всего в 300 метрах от побережья, сообщают турецкие СМИ. Сейчас танкер буксируют к месту якорной стоянки судов.

По данным издания NTV, танкер RAVA с нефтью на борту начал дрейфовать из-за поломки рулевого управления.

По предварительной информации, судно RAVA ходит под флагом Хорватии. Оно следовало из Новороссийска в Испанию.

В Турции пока не сообщают, когда будет восстановлено движение через Босфор.

Видео: Twitter / @sopranoakcan