На борьбу со снегом на КАД Петербурга вышло более 70 единиц спецтехники

Зима продолжает испытывать дорожные службы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на прочность. Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" информирует, что работа по очистке кольцевой автодороги (КАД) вокруг Петербурга идет круглосуточно, обеспечивая безопасность движения даже в сложных погодных условиях.

Для борьбы со снежными заносами и образованием ледяной корки привлечено значительное количество специальной дорожной техники. Согласно отчету на утро 27 февраля, в патрулировании и расчистке дороги участвовали 75 единиц спецмашин. Для предотвращения скольжения и улучшения сцепления колес автомобилей с дорогой за одну ночь на поверхность было распределено почти 400 тонн реагента — технической соли.

По словам начальника территориального ситуационного центра Ильи Пузыревского, несмотря на интенсивный снегопад и риск возникновения аварийных ситуаций, ситуация на трассе остается стабильной, серьезных происшествий зафиксировано не было. Движение транспорта проходит в обычном режиме благодаря своевременному реагированию сотрудников и ответственному поведению водителей.

Ранее принятое решение снизить скорость движения до 70 километров в час пока сохраняется, оно действует до полного восстановления благоприятных климатических условий.

Кроме того, за состоянием всех участков федеральных трасс ведётся непрерывный мониторинг. Современная техника, включая систему ГЛОНАСС и сеть автоматических метеостанций, позволяет точно оценивать состояние дорожного полотна, атмосферные показатели и незамедлительно реагировать на возможные угрозы безопасности.

Рекомендации водителям остаются прежними: важно строго следовать правилам дорожного движения, сохранять безопасную дистанцию между автомобилями и проявлять особую осторожность при ухудшении видимости и появлении льда на дорогах.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"