В Смольном объяснили появление соляных куч на улицах Петербурга

Воровство контейнеров для реагентов осложнило уборку города.

Власти Санкт-Петербурга объяснили появление скоплений соли на городских улицах кражами специальных емкостей для хранения противогололедных реагентов. Информация прозвучала на заседании комиссии по городскому хозяйству Законодательного собрания.

Начальник технического управления жилищного комитета города Андрей Джалалов сообщил, что соль должна храниться в предназначенных для этого контейнерах, которые размещаются рядом с контейнерными площадками. По его словам, такие емкости регулярно похищаются жителями, что нарушает установленный порядок хранения реагентов.

Он также отметил, что в отдельных случаях запасы реагентов формируются в недостаточном объеме. В подобных ситуациях коммунальные службы вынуждены размещать соль в мешках либо складировать ее непосредственно на улицах.

Отдельно была затронута тема качества уборки дорог. По словам Джалалова, проведение работ осложняют припаркованные автомобили, которые мешают доступу техники. Дополнительной проблемой остается организация вывоза снега. Сообщается, что в настоящее время в уборке улично-дорожной сети Санкт-Петербурга задействовано более 4 тыс. работников коммунальных служб и около 900 единиц специализированной техники.

Ранее на Piter.TV: в ближайшие пять дней в Петербурге среднесуточная температура будет до -18 градусов. Холоднее всего на востоке региона.

Фото: Piter.TV