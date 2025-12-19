В ближайшие пять дней в Петербурге среднесуточная температура будет до -18 градусов

Синоптик Александр Колесов вновь напомнил жителям Петербурга о продолжении морозов. В ближайшие пять дней среднесуточная температура воздуха будет до -16…-18 градусов. Холоднее всего на востоке Ленобласти.
Исключение составляет Петербург: днем тут теплее, а еще при северо-восточном ветре влияет и Ладожское озеро, с которого поступает более теплый воздух. Поэтому в центре города несколько теплее.
Александр Колесов, синоптик
В регион может прийти облачность, в таком случае местами потеплеет. Ослабление морозов стоит ожидать после 2 февраля.
Фото: Piter.TV
