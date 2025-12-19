  1. Главная
В ближайшие пять дней в Петербурге среднесуточная температура будет до -18 градусов
Сегодня, 14:24
Ослабление морозов стоит ожидать после 2 февраля.

Синоптик Александр Колесов вновь напомнил жителям Петербурга о продолжении морозов. В ближайшие пять дней среднесуточная температура воздуха будет до -16…-18 градусов. Холоднее всего на востоке Ленобласти. 

Исключение составляет Петербург: днем тут теплее, а еще при северо-восточном ветре влияет и Ладожское озеро, с которого поступает более теплый воздух. Поэтому в центре города несколько теплее. 

Александр Колесов, синоптик 

В регион может прийти облачность, в таком случае местами потеплеет. Ослабление морозов стоит ожидать после 2 февраля. 

Ранее на Piter.TV: почему зимой важно носить шапку и как сохранить здоровье волос. 

Фото: Piter.TV 

